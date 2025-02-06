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19:30, 6 февраля 2025Мир

Трамп высказался о работе над урегулированием конфликта на Украине

Трамп: США работают над урегулированием конфликта на Украине, уже есть движение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / AP

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США работают над урегулированием конфликта на Украине, уже есть движение в этом направлении. Такое заявление он сделал на Национальном молитвенном завтраке в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Мы очень напряженно работаем. И, думаю, добиваемся прогресса в том, чтобы обеспечить остановку этого», — отметил республиканец.

Трамп пообещал заниматься миротворческой деятельностью на мировой арене и признался, что надеется войти в историю как «миротворец и объединитель». Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что, если бы он победил на выборах 2020 года, то конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке не было бы.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что при разрешении конфликта на Украине следует учитывать мнение всех его сторон. По мнению чиновника, работать над уступками можно будет тогда, когда начнутся обсуждения «лицом к лицу».

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