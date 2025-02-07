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11:55, 7 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме объяснили роспуск занимавшейся российскими активами группы в США

Депутат Чепа сравнил роспуск группы преследования российских активов с USAID
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Роспуск группы, занимавшейся преследованием активов российского бизнеса в США, не стоит воспринимать как ослабление давления на Россию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, речь идет только о последствиях внутренних финансовых расследованиях.

«Сегодня в США происходит закрытие многих структур в государственной машине США, идут очень большие увольнения, — напомнил политик. — Закрытие этой группы идет в общем тренде, это та же история что и с закрытием USAID».

По мнению депутата, прекращение работы группы, занимавшейся российскими активами, не связано с изменением политики США в отношении России, а ориентировано на работу с внутренними проблемами.

«Думаю, это связано с финансовыми расследованиями, которыми сейчас занимается новая администрация США, так что мотивы здесь исключительно финансовые. Все идет в общем тренде», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что новая генпрокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу американского Минюста, которая занималась преследованием активов российского бизнеса. Это следует из текста ее меморандума.

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