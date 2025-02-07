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00:59, 7 февраля 2025Мир

Генпрокурор США распустила занимавшуюся российскими активами группу

РИА Новости: Генпрокурор США Бонди распустила занимавшуюся активами РФ группу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Новая генпрокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу американского Минюста, которая занималась преследованием активов российского бизнеса, следует из текста ее меморандума. Об этом сообщает РИА Новости.

«Команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», — отмечается в документе.

Также отмечается, что прокуроры, работавшие по этому направлению, должны вернуться на прежние позиции. Ресурсы группы будут перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.

Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что изъятие замороженных активов России может негативно повлиять на финансовую систему.

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