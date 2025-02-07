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08:26, 7 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР заметили иностранцев

Марочко: В районе Макеевки в ЛНР зафиксированы переговоры на иностранных языках
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash.com

В районе Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) российскими военными были зафиксированы переговоры бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на иностранных языках. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«За последнее время в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) ВС РФ зафиксирован ряд переговоров противника на иностранных языках», — написал он.

Эксперт добавил, что три сеанса связи, один из которых был на португальском языке, удалось перехватить в Петровском. Кроме того, испанский и английский языки использовали для переговоров в Катериновке. Марочко также сообщил, что в Новолюбовке передовой отряд координировал свои действия с применением грузинских слов.

Ранее украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в плен под Великой Новоселкой, заявил, что под Курахово были ликвидированы колумбийские наемники. Он уточнил, что наемники были бывшими спецназовцами, воевавшими в 48-м отдельном стрелковом батальоне под Курахово.

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