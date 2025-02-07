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11:58, 7 февраля 2025Мир

«В политике нет вечных врагов». В Сирии назвали условие сохранения военных баз России

Глава МО Сирии Абу Касра: Военные базы РФ останутся в случае получения выгоды
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leo Correa / AP

Военные базы России на территории Сирии останутся, если Дамаск при этом получит выгоду. Такое условие назвал министр обороны Сирии Абу Касра.

Политик заметил, что отношение Москвы к новым сирийским властям значительно улучшилось, так что сейчас Дамаск внимательно изучает российские требования.

В политике нет вечных врагов

Абу Касраминистр обороны Сирии

Абу Касра подчеркнул, что российские военно-морской порт в Тартусе и авиабаза Хмеймим в Латакии останутся в сохранности, если Сирия увидит в таком сотрудничестве пользу для себя. По его словам, активные переговоры с Россией о будущем военных баз уже идут, однако решение пока не найдено.

Фото: Umit Bektas / Reuters

В МИД России предложили новую функцию для военных баз в Сирии

В Министерстве иностранных дел (МИД) России высказались о дальнейшей судьбе военных баз страны в Сирии. Им предложили временно придать роль гуманитарных хабов.

Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи

МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Москва открыта для конструктивного диалога с новыми властями Дамаска, и выразили надежду на то, что вопрос с базами будет решен должным образом.

В Турции также заметили, что для урегулирования вопроса с российским присутствием в Сирии потребуется время. Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что данная тема активно обсуждается сирийским правительством и народом арабской республики. «Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — заявил турецкий дипломат.

Фото: Umit Bektas / Reuters

В России рассказали о стратегии, которая позволит сохранить влияние в Сирии

После падения режима экс-главы Сирии Башара Асада России стоит продолжать придерживаться прежних взглядов, но стать гибче на фоне происходящих в регионе событий. Об этой стратегии заявили академик РАН, научный руководитель Института востоковедения (ИВ) РАН Виталий Наумкин и замдиректора ИВ РАН по научной работе, заведующий Центром арабских и исламских исследований Василий Кузнецов.

Специалисты подчеркнули, что главным принципом политики России в отношении Сирии является укрепление сирийской государственности и суверенитета. Москва всегда выступала за территориальную целостность страны и всячески помогала в борьбе с терроризмом.

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«Соблюдения этих принципов при тактической гибкости, думается, вполне достаточно, чтобы Россия могла продолжать играть позитивную роль как в Сирии, так и на всем Ближнем Востоке», — высказали свою точку зрения исследователи.

Наумкин и Кузнецов пришли к выводу, что дальнейшая поддержка Москвы и ее помощь в решении внутренних конфликтов Дамаска в рамках международного права благотворно повлияют на отношения двух стран.

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