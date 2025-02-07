В «Росатоме» заявили о растущих рисках для ядерной безопасности Курской АЭС

Гендиректор Росатома Лихачев: Риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут

Риски для ядерной безопасности Курской атомной электростанции растут. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

По словам Лихачева, обеспокоенность этим вопросом возросла за последние месяцы и недели из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, а также десятков запущенных ими дронов и ракет, которые сбивали российские военные, в частности, на подлетах к Смоленской атомной электростанции.

«Все это, к сожалению, повышает риски для ядерной безопасности, требует от нас соответствующих действий, требует соответствующей реакции МАГАТЭ», — обозначил он.

Ранее Лихачев также заявил о росте рисков для ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что большую обеспокоенность вызывает давление, которое сегодня есть на персонал, а также угрозы и террористические атаки.