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19:43, 7 февраля 2025Ценности

В сети вспомнили о недовольстве Канье Уэста откровенным нарядом бывшей жены на Met Gala

Мария Винар

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Пользователи сети вспомнили о недовольстве рэпера Канье Уэста откровенным нарядом бывшей жены, телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян, на Met Gala. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

В размещенном видео речь идет об облегающем «мокром» платье от люксового бренда Mugler, которое бизнесвумен выбрала в 2019 году для бала. Данное изделие было оформлено подчеркивающим грудь знаменитости глубоким декольте и хрустальными бусинами. Тогда рэперу не понравился верх платья, он назвал его разновидностью нижнего белья. «Когда я был одиноким рэпером, то легко смотрел на всех этих девушек в нижнем белье. Теперь, будучи женатым человеком, смотрю на свою жену и думаю: "О, моей девочке нужно быть такой же, чтобы демонстрировать свое тело". Но я раньше не осознавал, что это так меня заденет и повлияет на мою душу», — объяснил он.

Кардашьян, в свою очередь, решила защитить свой выбор наряда. «Ты знал, что вчера вечером я очень волновалась по поводу платья. Теперь ты решил прийти сюда накануне бала и сказать, что тебе не нравится его верх?», — возмутилась она. «Ты моя жена, и меня задевает, когда фото с тобой слишком сексуальны», — ответил Уэст. «То, что ты находишься на пути к своей духовной трансформации, не означает, что я иду с тобой в том же направлении», — заявила телезвезда. «Ладно, хорошо. Круто», — добавил музыкант и быстро выбежал из комнаты.

Ранее сообщалось, что новая жена Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, обнажилась на премии «Грэмми».

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