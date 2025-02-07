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15:13, 7 февраля 2025Мир

В Словакии рассказали о личной вражде Фицо с Зеленским

Политик Стефунко: Фицо считает Зеленского своим личным врагом, а не Россию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает президента Украины Владимира Зеленского своим личным врагом, как бы его не пытались убедить в обратном, что якобы Россия представляет угрозу для Братиславы. Об этом заявил вице-президент ведущей оппозиционной партии восточноевропейской республики «Прогрессивная Словакия» Иван Стефунко, передает газета Le Monde.

«Сколько бы мы ни напоминали ему, что враг — Россия, он постоянно говорит, что его личным врагом стал Владимир Зеленский», — отметил политик.

Также по мнению представителей Словакии, причиной по которой Фицо перестал терпеть Зеленского стало прекращение транзита газа через территорию Украины. При этом они уточняют, что глава словацкого правительства также может использовать антиукраинскую риторику для мобилизации электората своей партии перед следующими парламентскими выборами.

Ранее «Газпром» с 1 февраля возобновил поставки газа в Словакию после того, как в январе был остановлен транзит российского газа через Украину. Прокачка идет через газопровод «Турецкий поток», с апреля объемы должны вырасти в два раза. Контракт с российской компанией действителен до 2034 года. Налаживание подобного маршрута допускал и сам премьер Словакии Фицо.

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