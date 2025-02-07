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14:16, 7 февраля 2025Мир

ВОЗ предотвратила утечку из биолаборатории в зоне боевых действий

ВОЗ предотвратила утечку из биолаборатории на востоке Конго в Гоме
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kenny Katombe / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предотвратила утечку из биолаборатории на востоке Конго в Гоме, которая является зоной боевых действий. Об этом заявил представитель всемирной организации в Демократической Республике Конго Бурейма Хама Самбо, передает РИА Новости.

«Нам удалось доставить топливо в эту лабораторию, и помещения, содержащие штаммы вируса Эбола, Марбург, оспы обезьян и COVID-19, закрылись автоматически. В настоящее время нет риска утечки, связанной с этой лабораторией. Она в безопасности», — рассказал представитель.

Уточняется, что угроза биологической безопасности возникла из-за перебоев в электроэнергии, которая на фоне боевых действий с поддерживаемыми Руандой повстанцами могла бы привести к утечке опасных патогенов.

Ранее стало известно, что производство электроники в мире оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке между Демократической Республикой Конго и Руандой. Колтан, 80 процентов мировых залежей которого находятся в африканской республике, важен для мировой экономики, поскольку без него невозможно производство компьютеров и мобильных телефонов, поясняет издание.

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