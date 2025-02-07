Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:22, 7 февраля 2025Силовые структуры

Задержание члена украинской ячейки попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием в Москве члена украинской ячейки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала участника спящей украинской ячейки в Москве

ФСБ России показала видео с задержанием в Москве члена спящей украинской военизированной ячейки. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На видео показано, как силовики врываются в квартиру москвича и кладут его на пол. Затем показаны украинские герб и флаг, а также паспорт гражданина Украины. Кроме того, оперативники сняли нацистские татуировки задержанного.

Ранее сообщалось, что фигурант — житель столицы 1993 года рождения, причастный к деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим на территории России. По заданию кураторов он знакомился в социальных сетях с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России — участниками СВО и склонял их к переходу на сторону противника. Кроме того, мужчина собирал информацию о дислокации российских войск в зоне боевых действий, количестве личного состава, вооружении ВС России и потерях.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

      Врач раскрыл опасность традиционно полезных привычек

      Лучший бомбардир и снайпер КХЛ из Канады захотел получить российский паспорт

      Россиянка завела в квартире десятки кошек и пожалела

      Врач назвала долгие осложнения после COVID-19

      Помощник покидающего комитет Госдумы по обороне генерала рассказал о его планах

      В МУС отреагировали на санкции США

      В мэрии Киева объяснили прошедшие после критики окружения Зеленского обыски

      Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены начали искать на мусорном полигоне

      Появились подробности о сбежавшем из Финляндии в Россию подростке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше