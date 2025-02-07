Задержание члена украинской ячейки попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием в Москве члена украинской ячейки

ФСБ России показала видео с задержанием в Москве члена спящей украинской военизированной ячейки. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На видео показано, как силовики врываются в квартиру москвича и кладут его на пол. Затем показаны украинские герб и флаг, а также паспорт гражданина Украины. Кроме того, оперативники сняли нацистские татуировки задержанного.

Ранее сообщалось, что фигурант — житель столицы 1993 года рождения, причастный к деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим на территории России. По заданию кураторов он знакомился в социальных сетях с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России — участниками СВО и склонял их к переходу на сторону противника. Кроме того, мужчина собирал информацию о дислокации российских войск в зоне боевых действий, количестве личного состава, вооружении ВС России и потерях.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

