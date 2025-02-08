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18:02, 8 февраля 2025Силовые структуры

Бывшая знакомая отвергла причастность внучки к расправе над бывшим мэром Самары

«АиФ»: Бывший тренер внучки не верит, что она убила экс-мэра Самары Тархова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Виктор Тархов

Виктор Тархов. Фото: Евгений Гладков / Коммерсантъ

Екатерина Тархова (Бельская) всегда была доброжелательной, трудно поверить в ее причастность к расправе над родственниками — бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой. Об этом заявила «АиФ» ее знакомая и бывший фитнес-тренер Ольга.

По ее словам, у нее остались хорошие воспоминания о Екатерине. Они давно не общаются, отметила Ольга. Она пояснила, что у внучки экс-мэра действительно было трудное детство, но это не отразилось на ее поведении — Екатерина всегда была ближе с бабушкой и дедом, чем с мамой, и даже взяла отчество не отца, а деда.

Ольга считает, что публикации в прессе о Екатерине содержат много противоречивой информации, также как и выдвинутые версии. Она заявила, что во время личного общения не замечала у Тарховой склонности к употреблению наркотических веществ.

Следственный комитет России предъявил Екатерине Тарховой обвинение в расправе над родственниками. Мотивом преступления считается личная неприязнь.

По версии следствия, обвиняемая расправилась с дедом и бабушкой у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение обработано химическим раствором щелочи.

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