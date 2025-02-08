В США узнали о получении кандидатом в главы ФБР денег от режиссера из России

WP: Кандидат в главы ФБР Патель получал деньги от компании режиссера из России

Кандидат президента США Дональда Трампа на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель получал деньги от компании Global Tree Pictures, которой владеет режиссер из России Игорь Лопатенок, также имеющий гражданство США. Об этом узнала газета The Washington Post (WP) из финансовой отчетности Пателя и других документов.

По данным издания, он получил 25 тысяч долларов за участие в документальном фильме о заговоре против сотрудников первой администрации Трампа, разрушившем «жизни тех, кто поддерживал республиканца в попытке отстранить демократически избранного президента от должности».

Фильм вышел в ноябре 2024 года на платформе американского журналиста Такера Карлсона. В одном из эпизодов кандидат на пост главы ФБР пообещал закрыть штаб-квартиры бюро и открыть там музей «глубинного государства».

Представитель Пателя заявила изданию, что он с нетерпением ждет голосования в юридическом комитете Сената США 13 февраля и быстрого утверждения его кандидатуры, чтобы начать работу по переориентации ФБР на то, чтобы сделать США более безопасной страной.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что назначение Кэша Пателя новым главой ФБР станет ударом для украинского лидера Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа. Патель известен скептицизмом в отношении предоставления Украине военной поддержки от США, в его планах проверить Киев с целью выяснить, на что на самом деле идет американское финансирование.

