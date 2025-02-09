15-летняя дочь Юлии Пересильд оправдалась за откровенные образы

15-летняя актриса Анна Пересильд заявила, что не считает себя ребенком

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд оправдалась за откровенные образы. Ее слова приводит StarHit.

Звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заявила, что не позиционирует себя как ребенка. «Вот почему я одеваюсь не в оверсайз вещи и иногда позволяю себе надеть что-то более женственное, что-то более открытое. Но я считаю, что все мои образы абсолютно адекватные, все там в меру», — отметила Пересильд.

Она также добавила, что не обращает внимание на негативные комментарии.

Ранее 15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в кожаном платье с открытой спиной.