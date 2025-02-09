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20:08, 9 февраля 2025Культура

15-летняя дочь Юлии Пересильд оправдалась за откровенные образы

15-летняя актриса Анна Пересильд заявила, что не считает себя ребенком
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд оправдалась за откровенные образы. Ее слова приводит StarHit.

Звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заявила, что не позиционирует себя как ребенка. «Вот почему я одеваюсь не в оверсайз вещи и иногда позволяю себе надеть что-то более женственное, что-то более открытое. Но я считаю, что все мои образы абсолютно адекватные, все там в меру», — отметила Пересильд.

Она также добавила, что не обращает внимание на негативные комментарии.

Ранее 15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в кожаном платье с открытой спиной.

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