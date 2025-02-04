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17:12, 4 февраля 2025Ценности

15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в кожаном платье с открытой спиной

15-летняя актриса Анна Пересильд снялась в кожаном платье с открытой спиной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anka.peresild

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

15-летняя наследница поделилась снимком, на котором предстала в кожаном платье черного цвета с открытой спиной.

Кроме того, для образа звезды популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» визажисты сделали яркий макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее длинные волосы назад и предложили примерить на время съемки серебряный кафф.

В декабре прошлого года звездный стилист Никита Карстен ответил на критику откровенных нарядов Анны Пересильд. Тогда модный эксперт заявил, что намерен вступиться за актрису, которую многие негативно оценивают за провокационные образы.

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