15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в кожаном платье с открытой спиной

15-летняя актриса Анна Пересильд снялась в кожаном платье с открытой спиной

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

15-летняя наследница поделилась снимком, на котором предстала в кожаном платье черного цвета с открытой спиной.

Кроме того, для образа звезды популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» визажисты сделали яркий макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее длинные волосы назад и предложили примерить на время съемки серебряный кафф.

В декабре прошлого года звездный стилист Никита Карстен ответил на критику откровенных нарядов Анны Пересильд. Тогда модный эксперт заявил, что намерен вступиться за актрису, которую многие негативно оценивают за провокационные образы.

