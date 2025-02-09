К берегам Тайваня приблизились самолеты и корабли КНР

В Тайване сообщили о приближении к острову 14 самолетов и 6 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении 14 самолетов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает ТАСС.

Отмечается, что при этом девять самолетов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, который разделяет остров и материковый Китай.

В конце осени минувшего года Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ограничила поставки чипов Китаю из-за санкций США. Ограничения распространились на производителей, разрабатывающих высокопроизводительную вычислительную технику, графические процессоры и технологии на основе ИИ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.