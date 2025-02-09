Мать сына участника СВО с задержкой психического развития обвинила детей в травле

На Урале затравили сына участника СВО с задержкой психического развития

В Невьянске на Урале дети затравили сына участника специальной военной операции (СВО) с задержкой психического развития. Об этом рассказала мать пострадавшего 11-летнего школьника, пишет E1.ru.

Травля мальчика началась в 2022 году, когда на него напали трое сверстников. Они сломали ему телефон и разбили губу. Зачинщики буллинга также отбирали у сына участника СВО рюкзак и бросали его за забор частного дома.

«Он у меня постоянно приходит с уроков в синяках. Классный руководитель и воспитатель продленной группы заняли позицию, что он сам виноват, а мальчишки есть мальчишки, всегда дерутся», — рассказала мать мальчика.

Она добавила, что последний раз ее ребенка толпой избили сверстники и снимали это на камеру. 21 января одноклассники забрали у ребенка портфель и пинали его, а затем требовали заплатить им 5000 рублей.

Чтобы прийти в себя после травли, мальчик начал учиться дома. По утверждению матери ребенка, классный руководитель после случившегося позвонила и сказала, что ее сын неадекватный и сам виноват в том, что на него напали. Женщина обратилась в полицию, школу посетили сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Детей, которые травили мальчика, опросили.

Ранее в Свердловской области вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) мужчина обвинил одноклассников своего сына в травле ребенка. Незадолго до обострения конфликта между детьми мужчина рассказал им о патриотизме.