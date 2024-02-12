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08:27, 12 февраля 2024Россия

Участник СВО обвинил одноклассников своего сына в травле после урока патриотизма

Под Екатеринбургом вернувшийся с СВО мужчина обвинил детей в травле его сына

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Свердловской области вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) мужчина обвинил одноклассников своего сына в травле ребенка. Об этом он рассказал E1.ru.

По информации издания, незадолго до обострения конфликта между детьми мужчина рассказал им о патриотизме.

Россиянин заявил, что один из детей выбросил рюкзак его сына в мусорное ведро. Мужчина утверждает, что мальчик ведет себя подобным образом не первый год и сомневается в возможности достичь примирения. «А сейчас пытаются все замять», — утверждает он. Мужчина настаивает на исключении ребенка из класса.

Директор школы уверена, что буллинга в классе нет. В администрации учебного заведения пытаются примирить детей. По словам директора, отец мальчика предупреждал, «что всех поднимет на уши, чтобы исключить того ребенка из школы». Вернувшегося с СВО отца ученика она назвала «мужчиной очень скандальным».

Ранее в Госдуме предложили наказывать родителей детей, причастных к буллингу. Автор инициативы посчитал возможным исключать таких детей из школ. Ужесточение ответственности должно продемонстрировать подросткам вероятные последствия их действий, добавили в нижней палате.

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      Алан Босиков
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