Российский школьник получил двойку и решил свести счеты с жизнью

На Кубани школьник пытался свести счеты с жизнью, получив двойку по математике

На Кубани четвероклассник решил свести счеты с жизнью. Известно, что в тот день он получил в школе двойку по математике. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, ребенок живет с матерью, младшей сестрой и отчимом, отношения в семье хорошие. Отмечается, что в день трагедии школьник не остался исправлять оценку в учебном заведении и ушел домой.

«[Мать мальчика]Олеся была на работе, вдруг получила странную СМС, в которой сын прощался и просил раздать его вещи друзьям и родственникам», — говорится в сообщении. После этого женщина направилась домой, но не успела, пишет канал.

В результате ребенок выжил, на данный момент он находится в реанимации. Отмечается, что он сам попросил соседей вызвать скорую. С семьей работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 17-летний подросток устроил стрельбу в кафе на улице Сержанта Колоскова. В результате он ранил сверстника в щеку.