«Известия»: менеджеры Климовского патронного завода обирали рабочих

Двух начальников на Климовском патронном заводе в подмосковном Подольске обвинили в том, что они отбирали премии у работников предприятия, угрожая увольнением. При этом одного из вымогателей ранее уже судили за кражу десятков миллионов рублей, но это не помешало ему продолжать работать замдиректора стратегического предприятия.

Сам завод в прошлом году был национализирован указом президента России Владимира Путина после того, как авария на котельной предприятия лишила тепла тысячи жителей Подольска в разгар морозов.

Начальники отобрали премии у четверых сварщиков

По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, под расследование попали бывший заместитель гендиректора патронного завода (КСПЗ) Алексей Гарин и главный электрик Иван Легков. Следствие считает Гарина организатором коммерческого подкупа, а Легкова — посредником.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Утверждается, что начальники вынуждали подчиненных отдавать им дополнительные выплаты за сверхурочную работу, которые были положены в том числе за срочную ликвидацию последствий аварии в котельной в январе 2024 года и другие переработки. У двух сварщиков они отобрали по 80 тысяч рублей, еще одного лишили двух премий на ту же сумму, а у его коллеги забрали целых три премии — тот лишился 240 тысяч. Всего правоохранители сообщили о семи эпизодах и четырех пострадавших работниках предприятия. Им угрожали увольнениями и созданием трудностей на работе.

Гарин на время расследования уже арестован и находится в СИЗО, Легков — под подпиской о невыезде.

Замдиректора уже был осужден за мошенничество на десятки миллионов

Гарин, которого называют также одним из предполагаемых совладельцев завода, ранее уже был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2014 году выяснилось, что он вывел десятки миллионов рублей, переведенные за оплату тепла, на счета подконтрольной ему фирмы. Денег не досчитался «Газпроммежрегионгаз Москва».

При этом судимость не помешала Гарину продолжить работать на КСПЗ. Утверждается, что похищенные средства за газ так и не были возвращены. По сведениям из базы данных исполнительных производств ФССП, за человеком, данные которого совпадают с данными Гарина, только за 2023 год числятся задолженности на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.

Фото: Артем Коротаев /ТАСС

Климовский завод национализировали указом Путина после аварии

4 января прошлого года во время 20-градусных морозов в Подольске произошел прорыв теплотрасс из-за неправильной эксплуатации сотрудниками котельной. В результате жители микрорайона Климовск остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. В Подольске ввели режим ЧС локального характера.

Котельная, которая стала причиной ЧС, находилась именно на Климовском заводе. В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, были задержаны начальник котельной Александр Чиков и генеральный директор КСПЗ Игорь Кушников, а также замглавы администрации Подольска. Чиновник якобы знал о дефектах и необходимости проверки отопительного оборудования и, несмотря на это, выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии.

Уже через несколько дней после аварии госкорпорация «Ростех» заявила, что готова взять под свой контроль весь Климовский патронный завод «в интересах государства». Там также добавили, что КСПЗ необходимо национализировать, и обратились к Путину. В компании считали, что переход предприятия из частной собственности позволит «навести порядок» на предприятии.

Позднее Генпрокуратура подала иск об изъятии Климовского патронного завода в государственную собственность, а Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск и изъял у частных владельцев акции.

В сентябре Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность «Ростеха» 63,4 процента акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Пакет передадут корпорации в течение 18 месяцев.