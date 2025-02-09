Внедорожник увернулся от удара украинского дрона-камикадзе и попал на видео

Спасение водителя внедорожника от дрона-камикадзе ВСУ попало на видео

Водитель автомобиля сумел спастись от украинского дрона и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видно, как над едущим по трассе внедорожником появляется дрон-камикадзе. Он стремительно пикирует, но водитель в последний момент выруливает на встречную полосу. Видно, как происходит взрыв, но автомобиль продолжает движение без видимых повреждений.

Кадры, предположительно, были сняты на трассе Мелитополь — Васильевка возле села Любимовка.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил о четырех дронах-камикадзе ВСУ, атаковавших город.