Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:09, 9 февраля 2025Бывший СССР

Внедорожник увернулся от удара украинского дрона-камикадзе и попал на видео

Спасение водителя внедорожника от дрона-камикадзе ВСУ попало на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Водитель автомобиля сумел спастись от украинского дрона и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видно, как над едущим по трассе внедорожником появляется дрон-камикадзе. Он стремительно пикирует, но водитель в последний момент выруливает на встречную полосу. Видно, как происходит взрыв, но автомобиль продолжает движение без видимых повреждений.

Кадры, предположительно, были сняты на трассе Мелитополь — Васильевка возле села Любимовка.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил о четырех дронах-камикадзе ВСУ, атаковавших город.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Популярный российский блогер раскрыл настоящее имя сына

      Над тренирующей ВСУ базой в Германии заметили неопознанные дроны

      В российском регионе депутат попал в ДТП и не выжил

      В Абхазии нашли тело пропавшего россиянина

      Внедорожник увернулся от удара украинского дрона-камикадзе и попал на видео

      Москвичам пообещали морозы в конце февраля

      В Греции опровергли угрозу тюрьмы для российского футболиста

      У севшего на мель на Сахалине китайского сухогруза нашли две пробоины

      Российские военные построили антидроновый коридор под Часовым Яром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше