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14:54, 9 февраля 2025Россия

Стало известно о четырех новых попытках ВСУ атаковать Энергодар

Глава Энергодара Пухов сообщил о четырех дронах-камикадзе ВСУ, атаковавших город
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jose Colon / Anadolu via Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре безуспешные попытки атаковать беспилотниками город Энергодар в Запорожской области. Об этом врио главы администрации города Максим Пухов сообщил в своем Telegram-канале.

По информации главы города, дроны-камикадзе четыре раза били по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, однако все атаки закончились безрезультатно. Разрушений и пострадавших нет. Пухов призвал горожан не терять бдительность, отметив, что ВСУ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в городе.

2 февраля ВСУ также безрезультатно атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками. Тогда два дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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