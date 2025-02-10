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09:41, 10 февраля 2025Из жизни

Археологи расшифровали еще одну проклятую табличку из римского некрополя

Во Франции расшифровали проклятую табличку из римского некрополя против воров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Service Archéologie Orléans

В Орлеане, Франция, специалисты продолжили расшифровывать послания со свинцовых табличек, найденных в могилах древнего римского некрополя. Об этом пишет Daily Mail.

В 2022 году в Орлеане начались раскопки под больницей XVIII века. Археологи нашли там около 60 захоронений, в которых лежали только мужчины. Кроме монет и других предметов, исследователи обнаружили внутри 22 «проклятые таблички».

Ранее специалистам удалось прочитать табличку, автор которой просил римского бога войны Марса проклясть некоторых людей. Теперь им стало известно содержание еще одной таблички. В ней человек на латыни призывает Меркурия — древнеримского бога торговли — покарать воров Сгаурилла и Гноссия и заставить их вернуть украденное.

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Руководители раскопок Каролин Миллере и Жюльен Куртуа рассказали, что таблички представляют собой тонкие листы свинца. На них на разных языках написаны послания к древним богам с просьбой навредить или помочь кому-то. Их старались прятать под землей: оставляли в могилах, бросали в колодцы, но иногда могли прибивать гвоздями к стенам храмов. В тот период люди верили, что так их послание точно достигнет богов.

По словам Миллере и Куртуа, обычно авторами табличек были простолюдины, рабы и торговцы. Некоторые из них могли просить других людей заполнить табличку, поскольку не умели писать.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Ее глаза были закрыты двумя морскими раковинами. Рядом лежал большой камень из зеленой глины, а на лбу — несколько фрагментов керамики.

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