Девушки вновь вышли на подиум со скотчем вместо одежды на Неделе моды

Модели вновь прошлись по подиуму со скотчем на телах вместо одежды во время показа на Неделе моды, которая проходит в Нью-Йорке. Фотографии с мероприятия публикует Daily Mail.

Манекенщицы приняли участие в шоу, организованном проектом Black Tape Project, который в 2018 году запустил художник Джоэль Альварес из Майами. Девушки появились перед гостями со скотчем на коже, который прикрывал части их тел и имитировал различные модели бикини. На дефиле, помимо черной клейкой ленты, дизайнер использовал и цветной скотч.

Отмечается, что любой желающий мог приобрести билеты на вход, в том числе с проходом за сцену за 999 долларов (97 тысяч рублей).

Проект Black Tape Project запустил художник Джоэль Альварес с 2018 году. Марка, специализирующаяся на альтернативной моде, стала популярной в социальных сетях. На данный момент модельер продает скотч, используемый им в работе, за 10 долларов (972 рубля). При этом стоимость лент ярких цветов составляет 30 долларов за рулон (2917 рублей).

В феврале 2024 года аналогичный показ Black Tape Project также состоялся в Нью-Йорке.