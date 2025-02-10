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20:17, 10 февраля 2025Ценности

Девушки вновь вышли на подиум со скотчем вместо одежды на Неделе моды

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Eugene Gologursky / Getty Images

Модели вновь прошлись по подиуму со скотчем на телах вместо одежды во время показа на Неделе моды, которая проходит в Нью-Йорке. Фотографии с мероприятия публикует Daily Mail.

Манекенщицы приняли участие в шоу, организованном проектом Black Tape Project, который в 2018 году запустил художник Джоэль Альварес из Майами. Девушки появились перед гостями со скотчем на коже, который прикрывал части их тел и имитировал различные модели бикини. На дефиле, помимо черной клейкой ленты, дизайнер использовал и цветной скотч.

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Отмечается, что любой желающий мог приобрести билеты на вход, в том числе с проходом за сцену за 999 долларов (97 тысяч рублей).

Проект Black Tape Project запустил художник Джоэль Альварес с 2018 году. Марка, специализирующаяся на альтернативной моде, стала популярной в социальных сетях. На данный момент модельер продает скотч, используемый им в работе, за 10 долларов (972 рубля). При этом стоимость лент ярких цветов составляет 30 долларов за рулон (2917 рублей).

В феврале 2024 года аналогичный показ Black Tape Project также состоялся в Нью-Йорке.

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