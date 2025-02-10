Генпрокуратура Грузии стала расследовать дело о саботаже и помощи иностранным организациям

В Грузии расследуют дело о помощи иностранным организациям и саботаже

Генеральная прокуратура Грузии стала расследовать дело об оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности, включая саботаж. Слова ведомства передает ТАСС.

«Началось расследование о саботаже при отягчающих обстоятельствах, попытке саботажа и оказании помощи во враждебной деятельности иностранным организациям и организациям, контролируемым из-за рубежа», — указано в сообщении.

Отмечается, что расследование ведется по уголовным статьям о саботаже, его попытке и оказании иностранному государству или организации помощи во враждебной деятельности, за что предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет и от семи до пятнадцати лет соответственно.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что причиной нездоровых отношений Грузии с Европейским союзом является политика европейских бюрократов в отношении республики. По словам политика, Тбилиси не устраивает нынешнее состояние отношений с Брюсселем.