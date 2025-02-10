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11:50, 10 февраля 2025Силовые структуры

Наемника из Литвы заочно приговорили в России к 14 годам колонии

В Донецке суд заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Литвы Глазаускаса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил гражданина Литвы Альбертасу Глазаускасу за наемничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Его заочно приговорили к 14 годам колонии и объявили в международный розыск.

По данным следствия, в 2022 году он вступил в вооруженное формирование в качестве наемника за денежное вознаграждение и принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженных сил России.

В ходе следствия были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, собраны доказательства, которые полностью подтвердили вину обвиняемого.

Ранее сообщалось, что наемника из Грузии заочно осудили на 14,5 года за боевые действия на стороне Украины.

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