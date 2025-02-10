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15:25, 10 февраля 2025Из жизни

Обнаружена самая большая акула на юго-востоке Атлантического океана

OCEARCH поставила геометку на самую большую белую акулу на юге Атлантики
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: OCEARCH

Ученые обнаружили самую большую белую акулу из когда-либо замеченных на юго-востоке Атлантического океана и начали за ней следить. Об этом пишет New York Post.

Исследователи OCEARCH нашли крупную особь 17 января 2025 года примерно в 72 километрах от побережья штата Флорида, США. Самцу дали кличку Претендент (Contender). По словам биологов, акула была почти четыре метра в длину и весила почти 750 килограммов. Ученые поставили на ее тело геометку. В последний раз она показывала, что хищница находится у восточного побережья штата Флорида.

Геометка будет передавать исследователям данные о местонахождении Претендента в режиме реального времени. Это позволит получать представление о ее передвижениях и поведении в течение следующих нескольких лет. Для точного определения местоположения акулы метка должна оставаться на поверхности около 90 секунд.

По состоянию на конец 2024 года морские биологи пометили около 400 акул, большинство из которых были либо большими белыми, либо тигровыми.

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