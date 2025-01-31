Косатки впервые растерзали пятиметровую акулу в Австралии

Анализ ДНК подтвердил, что пятиметровую акулу в Австралии растерзали косатки

Ученые подтвердили, что пятиметровую акулу, найденную на берегу австралийского штата Виктория в 2023 году, растерзали косатки. В Австралии подобный инцидент зафиксирован впервые, сообщает Seven News.

Тушу большой белой акулы длиной 4,7 метра обнаружили недалеко от города Портленд. Хищники разорвали ее брюхо, чтобы добраться до внутренних органов. Диаметр одной из ран, оставленной за один укус, составлял 50 сантиметров.

Подозрение сразу же пало на косаток. Группу этих морских животных видели в океане незадолго до инцидента. Теперь эта гипотеза была подтверждена при помощи анализа ДНК из ран. На месте основного укуса нашли ДНК косаток, в трех других ранах — ДНК плоскоголовых семижаберных акул, которые, по-видимому, лакомились падалью.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Ecology and Evolution.

Печень, пищеварительные и половые органы отсутствуют, при этом заметны четыре отдельные раны на месте укусов. Одна из них имеет характерные черты ран, оставляемых косатками при извлечении печени, b аналогична наблюдавшимся в Южной Африке Изабелла Ривз одна из авторов исследования

Косатки достигают десяти метров в длину и без труда справляются с рыбами любого размера. В ЮАР они так часто устраивали расправы над акулами-людоедами, что те почти перевелись. Косатки рвали их на части, пожирали печень и не притрагивались к остальному. Ученые полагают, что их привлекало вещество сквален, которое содержится в этом органе.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.