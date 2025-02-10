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08:01, 10 февраля 2025Из жизни

Переспавшая с 1057 мужчинами порнозвезда рассказала правду о своем браке

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Бонни Блю

Бонни Блю. Кадр: Liam Tuffs / YouTube

Скандальная порномодель Бонни Блю, организовавшая секс-марафон с тысячью мужчин, рассказала об отношениях с мужем. Об этом пишет The Sun

Недавно Блю решила поставить мировой рекорд и, как она утверждает, переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. При этом Блю уже давно замужем за Оливером Дэвидсоном, с которым встречалась со времен учебы в школе. Сейчас пара находится в процессе развода, и после марафона фанаты и хейтеры Блю предположили, что 1057 партнеров за день стали для Дэвидсона поводом попросить развод. Однако Блю опровергла эти спекуляции.

По ее словам, когда она, живя с мужем в Австралии, решила бросить офисную работу и начать порнокарьеру, муж поддержал ее решение. При этом до первого порноролика у Блю было всего пять партнеров, считая мужа. Порноактриса утверждает, что ее развод никак не связан с марафоном и процесс начался задолго до него. Кроме того, по словам Блю, они до сих пор в хороших отношениях, и Дэвидсон помогает ей в бизнесе.

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«И он по-прежнему очень поддерживает меня и очень гордится, потому что я видела статьи, в которых говорилось, что он дистанцировался от меня, но это не так. У нас по-прежнему очень близкие отношения. Он работает в моей команде. Помогает мне за всем следить. Мы все еще работаем вместе», — сказала Блю.

Ранее скандальное видео 12-часового секс-марафона, организованного порнозвездой Бонни Блю, удалили с OnlyFans. Причиной стало несоответствие контента правилам платформы.

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