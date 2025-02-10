Политолог оценил желание США отказаться от гарантий безопасности по Украине

Политолог Барабанов: На США будут оказывать давление из-за гарантий безопасности

США пытаются дистанцироваться от гарантий безопасности Украине, перекладывая всю ответственность на европейские страны, однако положение дел может осложнить давление Европы на Вашингтон, и позиция Москвы. Об этом заявил политолог Олег Барабанов в беседе с газетой «Взгляд».

По словам Барабанова, такое заявление американской стороны отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. Он отметил, что недавно в Белом доме приводили данные по той помощи, что уже была отправлена украинским военным. При этом сейчас «Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», сказал эксперт.

В то же время Барабанов заявил о возможном давлении на США, в том числе в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. «Так что, возможно, планы Вашингтона (…) в чистом виде не будут реализованы», — сказал политолог.

Он добавил, что, как бы то ни было, «страхи европейцев», появившиеся еще во время предвыборной гонки в США, «воплощаются в жизнь». В целом, заключил специалист, должно пройти еще полтора-два месяца, чтобы прояснить судьбу переговоров по Украине. Тогда же и станет понятно, насколько слова американцев о гарантиях безопасности реалистичны.

Ранее в феврале советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о намерениях президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. По его словам, американский лидер также возложит вопрос гарантий безопасности по Украине на европейские страны.