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12:23, 10 февраля 2025Экономика

Содержание опасных веществ в воде и воздухе Крыма и Кубани оценили

Роспотребнадзор: В воде и воздухе Крыма и Кубани нет превышения опасных веществ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбе в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пробы воздуха были собраны с 35 точек, в том числе в зоне работы ликвидаторов и санитарно-защитного кордона между жилой застройкой и предприятиями по накоплению загрязненного мазутом песка. Эксперты провели около семи тысяч исследований, в результате которых не было обнаружено отклонений от нормы.

Воду из источников питьевого водоснабжения и водораспределительной сети проверили 2,4 тысячи раз, морскую воду — свыше 1,1 тысячи раз, а почву — около 4 тысяч раз. Рыбу и морепродукты из Черного моря исследовали 1,2 тысячи раз и еще 500 раз — готовые блюда с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров. Все показатели в норме.

Ранее стало известно о новых токсичных выбросах мазута в Крыму и на Кубани.

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