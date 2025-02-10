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13:51, 10 февраля 2025Из жизни

Странной привычке речных дельфинов мочиться друг на друга нашли объяснение

Behavioural Processes: Объяснена любовь речных дельфинов мочиться друг на друга
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Paul Orford / Unsplash

Ученые из Канады зафиксировали и попытались объяснить странное поведение речных амазонских дельфинов, связанное с мочеиспусканием. Исследование было опубликовано в научном журнале Behavioural Processes.

В период с 2014 по 2018 год ученые задокументировали 36 случаев «воздушного мочеиспускания» у особей амазонских дельфинов. В ходе этого необычного акта один самец переворачивается кверху брюхом, выставляет пенис в воздух и мочится, в то время как другой самец пытается поймать эту струю клювом.

Ученые пока не могут сказать точно, с чем именно связана любовь к этой активности. Однако они нашли несколько возможных объяснений необычной привычке амазонских дельфинов. Они подозревают, что само мочеиспускание в воздух может быть как-то связано с запаховой маркировкой, которая может помочь в поиске партнера. При этом интерес другого самца, который приближается к струе, если находится поблизости, может быть формой коммуникации. «Воздушное мочеиспускание, часто происходящее в присутствии других самцов, выполняет социальные или коммуникативные функции, выходящие за рамки физиологической потребности в удалении отходов жизнедеятельности», — говорится в исследовании.

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Большинство таких контактов длятся около 10 секунд. Авторы статьи считают, что щетинки на клюве дельфина могут выступать в качестве химических датчиков для обнаружения струй мочи.

Ранее сообщалось, что дельфины из Мексиканского залива пристрастились к креветкам и рыбе, отравленными наркотиком фентанилом. Ученые нашли это вещество в образцах жира млекопитающих.

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