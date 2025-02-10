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17:53, 10 февраля 2025Мир

Трамп разместил слова Путина о «встающей у ног хозяина» Европе

Трамп разместил заявление Путина о том, что Европа встанет у ног США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Rose Layden / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп разместил ссылку телеканала NBC News с заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что «Европа встанет у ног хозяина». Соответствующий пост размещен на странице главы государства в социальной сети Truth Social.

«Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью он довольно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами. Все станет на свои места», — приводит Трамп по ссылке слова Путина.

Кроме того, Трамп привел слова Путина о том, что 47-й президент Соединенных Штатов «наведет порядок» в Европе. При этом американский лидер никак не подписал ссылку на новость и не сопроводил ее каким-либо комментарием.

Ранее Трамп прокомментировал возможность проведения встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, это «возможно». Президент США также сказал, что у него «были телефонные разговоры» с российским лидером.

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