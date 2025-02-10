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08:29, 10 февраля 2025Мир

Трамп заявил о потере терпения

Трамп заявил, что теряет терпение в отношении соглашения Израиля и ХАМАС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Рано или поздно США потеряют терпение в отношении соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя внешность освобожденных израильских заложников, передает Reuters.

«Они выглядят как люди, которые пережили Холокост. Они были в ужасном состоянии. Они были истощены. Я не знаю, как долго мы сможем это выносить. В какой-то момент мы потеряем терпение», — отметил политик.

Трамп не уточнил, какие шаги США могут предпринять в случае «потери терпения», однако подчеркнул, что он «намерен избавить сектор Газа от ХАМАС».

В начале февраля Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

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