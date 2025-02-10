Троих фигурантов дела о теракте против российского генерала попросили оставить в СИЗО

СК просит продлить арест 3 фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова

Следователь направил в Басманный суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста троих фигурантов уголовного дела против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Следственного комитета России, занимающегося расследованием преступления, просит оставить в СИЗО причастных к преступлению Батухана Точиева, Рамазана Падиева и Ахмаджона Курбонова (все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ходатайство следствия суд рассмотрит 13 февраля, добавляет ТАСС.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев по указанию неизвестного куратора арендовали комнату в хостеле в Московской области для исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова. При этом денежные средства для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник лично ездил в хостел для передачи денег.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.