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13:57, 16 января 2025Силовые структуры

Следствие задержало двух причастных к теракту против генерала Кириллова человек

СК: Задержаны двое причастных к убийству генерала Кириллова и его помощника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Следствие установило причастность еще двух человек к совершению теракта в Москве, жертвами которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Речь идет о Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве — они уже задержаны. Им предъявлены обвинения по пункту «б» части 3 статьи 105 («Совершение террористического акта организованной группой») УК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев по указанию неизвестного куратора арендовали комнату в хостеле в Московской области для исполнителя преступления — Ахмаджона Курбонова. При этом денежные средства для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник лично ездил в хостел для передачи денег.

Падиев также передал ключи от комнаты исполнителю теракта в одном из торговых центров столицы.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

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