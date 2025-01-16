Следствие просит суд арестовать второго задержанного за теракт против генерала Кириллова

Суд рассматривает дело второго фигуранта, причастного к убийству Кириллова

Начало событий в новости Следствие задержало двух причастных к теракту против генерала Кириллова человек

В Москве Басманный суд приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения Батухану Точиеву — второму фигуранту, задержанному за теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Точиева поступило в суд.

Ранее сообщалось, что Следствие установило причастность еще двух человек к совершению теракта в Москве, жертвами которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Речь идет о Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве. По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев по указанию неизвестного куратора арендовали комнату в хостеле в Московской области для исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова. При этом денежные средства для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник лично ездил в хостел для передачи денег.

