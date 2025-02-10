В одной стране выпало несколько метров снега

Высота сугробов в Японии достигла нескольких метров

Высота выпавшего на севере Японии снега в некоторых местах достигла нескольких метров, сообщает РИА Новости.

В стране отменили сотню авиарейсов, а также приостановили работу вокзалов. Улицы буквально утонули в снегу, а владельца автомобилей пришлось откапывать свои транспортные средства. Соцсети наполнились видео и фотографиями с огромными сугробами — на одной из них автомобиль едет по дороге среди сугробов, превышающих его высоту в несколько раз. Жертвами стихии стали четыре человека. Также оказались закрыты школы и некоторые магазины, до которых не могут добраться сотрудники. Отмечается, что осадков выпало настолько много, что детям приходится рыть траншеи в скопившемся снегу, чтобы поиграть в снежки.

Правительство Хоккайдо сообщило, что рекордные снегопады наблюдались в восточных регионах острова, в том числе в городах Обихиро и Кусиро на острове Хоккайдо. Ранее в Обихиро было зафиксировано рекордное количество снегопада — 129 сантиметров.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предсказал приход морозов и снегопадов в столицу в конце февраля.