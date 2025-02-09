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16:06, 9 февраля 2025Экономика

Москвичам пообещали морозы в конце февраля

Синоптик Тишковец: В Москву в конце февраля придут морозы до минус 14
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В конце февраля в Москву придут морозы и снегопады. Об этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, конец месяца принесет москвичам морозы до минус 8 градусов по Цельсию днем и до минус 14 ночью. Он также отметил, что февраль порадует снегом тех, кто хотел бы продлить лыжный сезон.

«Февраль еще не сказал своего последнего слова», — заявил Тишковец. Синоптик пообещал, что этот месяц «отработает» снегопадами за «провальную» зиму.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре констатировали аномальное тепло по всей России — сильные морозы наблюдаются только на Чукотке. «Теплый воздух Гольфстрима из Исландии, Англии уходит через Скандинавию на Баренцево море. И с Баренцева моря это тепло идет с севера к нам, поэтому у нас нет холода до сих пор», — прокомментировал специалист.

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