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15:32, 10 февраля 2025Силовые структуры

В отношении бывшего главы департамента мэрии российского города возбудили дело за взятки

В Новосибирске следователи возбудили дело против экс-главы департамента мэрии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Георгия Жигульского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Жигульский проходит подозреваемым по статьям 290 («Получение взятки») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый отказался от восстановления прав на земельный участок, на который в рамках расследования уголовного дела был наложен арест. В результате его действиями был нанесен ущерб бюджету города.

Правоохранители также выяснили, что в период с 2015 по 2018 год подозреваемый получил от предпринимателей в качестве взятки имущество. За это он пообещал лояльное отношение к задолженностям по арендной плате и скорейшее согласование их документов.

Георгий Жигульский был главой департамента мэрии с 2015 года по май 2024 года. До этого он занимал пост замглавы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства. В период с 2009 по 2012 год Жигульский возглавлял региональное управление Федеральной налоговой службы.

Ранее в Гусь-Хрустальном следователи возбудили уголовное дело в отношении двух участковых, которые получили взятку от местной жительницы и пообещали оказывать покровительство ее сыну, а также не проверять его на причастность к одному из преступлений.

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