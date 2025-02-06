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20:28, 6 февраля 2025Силовые структуры

Полицейские получили взятку от россиянки и пообещали оказывать покровительство ее сыну

В Гусь-Хрустальном женщина передала взятку 2 полицейским из-за сына
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Гусь-Хрустальном следователи возбудили уголовное дело в отношении двух участковых, которые получили взятку от местной жительницы и пообещали оказывать покровительство ее сыну, а также не проверять его на причастность к одному из преступлений. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Евгения Горина.

Силовики проходят обвиняемыми по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Они находятся под стражей.

29 января один из фигурантов был в квартире местной жительницы, где и получил от нее 20 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал оказывать общее покровительство ее сыну и не проводить в отношении него проверку на причастность к совершению преступления. Мужчина действовал в договоренности с другим участковым.

Ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали начальницу Отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Копейску за взятку.

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