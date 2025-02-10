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12:05, 10 февраля 2025Экономика

В России предотвратят заносы электробусов

В России создали систему предотвращения заноса электробусов на скользкой дороге
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ученые Московского Политеха и инновационного центра «КамАЗа» создали алгоритм управления торможением электробусов — он снижает колебания при экстренном торможении. Такая система позволит в шесть раз уменьшить амплитуду колебаний и предотвратить занос транспортного средства на скользкой дороге. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Московский Политех.

Система особенно важна для современных электробусов с индивидуальным приводом ведущих колес, поскольку при их торможении возникают автоколебания — самопроизвольные вибрации с нарастающей амплитудой. Это повышает нагрузку на тормозную систему и угрожает потерей управляемости. Особенно важно, что новая система позволит электробусу сохранить управляемость при резком торможении на скользкой дороге.

Ранее стало известно, что в Москве собрались ускорить автобусы и электробусы — для этого начали строить первый в столице коридор ускоренного движения для этого вида общественного транспорта. Новый способ организации движения появится в Северо-Восточном административном округе (СВАО).

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