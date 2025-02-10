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08:55, 10 февраля 2025Экономика

В России выросло производство шин

«Ъ»: Производство шин для легковушек в РФ выросло на 13 процентов в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

По итогам 2024 года суммарные объемы производства шин для легковых автомобилей в России выросло на 13 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигло отметки в 34,6 миллиона штук. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»).

За отчетный период прирост продемонстрировал выпуск всех видов автомобильных шин. Так, производство летних за 12 месяцев увеличилось на 21,4 процента, до 14,67 миллиона штук, зимних ошипованных — на 8 процентов, до 12,83 миллиона, а внесезонных — на 11,4 процента, до 1,37 миллиона.

В ЦРПТ отметили, что выпуск шин в России в прошлом году продемонстрировал лучший результат с 2022-го. Подобной динамике способствовали увеличение производственных мощностей и стабильно высокий спрос. В компании «Кордиант» заявили о стабилизации ситуации на внутреннем рынке после спада в 2022 и 2023 годах в связи с уходом иностранных производителей. «Заводы нашли новых собственников и почти все перезапустились», — резюмировали эксперты.

Вместе с производством шин росли и продажи автомобильной резины. Так, в сентябре-ноябре 2024-го реализация этой продукции в России увеличилась до 67,5 миллиарда рублей в денежном выражении. Продажи зимней и всесезонной резины выросли на 19,7 процента год к году. Аналитики связали подобную динамику с постепенным восстановлением внутреннего рынка, подорожанием шин и ростом продаж новых автомобилей.

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