ЦРПТ: Продажи шин в России с сентября по ноябрь 2024 года выросли на 19,7 %

С сентября по ноябрь 2024 года продажи шин в России взлетели до 67,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает «Коммерсантъ».

Продажи зимней и всесезонной резины выросли на 19,7 процента в годовом выражении. Пик пришелся на ноябрь: в месячном выражении реализация шин в деньгах выросла почти в полтора раза (плюс 47,5 процента). При этом большая часть продаж пришлась именно на зимние шипованные колеса (53 процента). На всесезонную резину пришлось 11 процентов продаж.

По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, количество проданных комплектующих выросло в связи связана с восстановлением авторынка и подорожанием шин. В «Кордианте» отметили, что причиной такого роста стало увеличение продаж новых машин, для которых покупают комплект новой резины.

Лидерами рынка стали бренды Nordman (Ikon Tyres) с долей 19,2 процента (за год продажи выросли на 13 процентов), Cordiant с долей 10,4 процента (плюс 29 процентов продаж) и Kama Tyres (доля 5,5 процента и рост продаж 16,2 процента).

С января по сентябрь 2024 года производство шин в России выросло на 12 процентов. С начала года выпустили 33,25 миллиона покрышек. Большую часть (78 процентов) из них составили легковые шины, порядка 10 процентов — шины для грузовиков, 8,6 процента — для среднетоннажных грузовиков, микроавтобусов и другой техники. Оставшийся объем составили покрышки для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, горной и других типов колесной техники.