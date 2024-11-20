С начала 2024 года производство шин в России выросло на 12 %

С января по сентябрь 2024 года производство шин в России выросло на 12 процентов. Об этом со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

С начала года выпустили 33,25 миллиона покрышек. Большую часть (78 процентов) из них составили легковые шины, порядка 10 процентов — шины для грузовиков, 8,6 процента — для среднетоннажных грузовиков, микроавтобусов и другой техники. Оставшийся объем составили покрышки для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, горной и других типов колесной техники.

Общий объем предложения на рынке шин в России составил 58,6 миллиона штук против 52,6 миллиона в 2023 году. Более половины, или 33,1 миллиона было выпущено отечественными заводами. Импорт при этом вырос на 10 процентов, до 25,4 миллиона единиц.

Средневзвешенная цена на новые легковые шины в третьем квартале 2024 года оказалась на сем процентов выше, она поднялась до 6367 рублей. Грузовые шины подешевели до 24 168 рублей за единицу (минус 8 процентов).

Отечественные заводы наращивают производство во всех сегментах, чтобы получить сбалансированный портфель, который не был таковым после ухода иностранных компаний и ограничений импорта, заявили в компании «Кордиант». По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, тенденция связана с перезапуском шинных заводов после смены собственников и ростом авторынка.

По данным аналитиков «Контур.Маркета», которые сравнили актуальные чеки из автомагазинов в сентябре-октябре с чеками прошлой осени, автомобильные шины в России в среднем за год подорожали на 23 процента. Услуги шиномонтажа тогда также стоили дешевле на 23 процента, находясь на уровне 2,1 тысячи рублей. Удорожание шин эксперт связала с усложненной логистикой, ростом инфляции и увеличением спроса потребителей на фоне ухода с рынка ряда западных игроков.