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18:37, 10 февраля 2025Спорт

Журова оценила участие Большунова в международной гонке в Италии

Депутат Журова поддержала отъезд лыжника Большунова на гонку в Италию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила участие российского лыжника Александра Большунова в международной гонке в Италии. Ее слова приводит Vseprosport.ru.

Журова заявила, что спортсмен отправился в страну, чтобы победить на международном соревновании под российским флагом. Она выразила поддержку Большунову и пожелала ему победы. «Нужно показать, что люди, которые изливали на него потоки злости, были неправы», — добавила депутат.

Об участии Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно ранее 10 февраля. Россиянин выступит на дистанции 30 километров.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану сообщалось 30 января. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.

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