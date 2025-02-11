В России усомнились в возможности газового сотрудничества Киева и ЕС

РИА Новости: Страны ЕС не станут хранить газ в украинских подземных хранилищах

Страны Европы не станут пользоваться предложением Украины хранить свой природных газ в украинских подземных хранилищах (ПХГ), которые являются крупнейшими на континенте. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости российские эксперты.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указывал, что возможности страны позволяет ей стать гарантом энергетической безопасности Европы. Более того, 2023 году европейские страны в порядке эксперимента уже размещали газ, не поместившийся в их хранилища, в украинские ПХГ.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов отметил, что Украина не имеет терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом, хранение газа возможно только в том случае, если его примут где-то в Европе и отправят на Украину. Эксперт утверждает, что такие действия требуют значительных инвестиций и инфраструктуры.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов утверждает, что американским компаниям невыгодно загружать газ в европейские хранилища, а продавать газ они предпочитают на спотовом рынке.

В свою очередь, специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов назвал Украину ненадежным партнером для таких проектов, потому что она якобы может использовать энергоресурсы как инструмент политического давления.

Использование Москвой газа в качестве инструмента политического давления стало основной официальной причиной курса Евросоюза на отказ от российского газа. Аналогичных обвинений со стороны европейских чиновников в адрес Киева не звучало, а главной угрозой предложенной украинскими властями схемы в прошлом считались возможность ударов по газовой инфраструктуре. Сами хранилища расположены глубоко и не могут быть повреждены, но невозможность оперативных поставок в случае разрушений влияет на экономику проекта.

Два месяца назад замглавы Минэнерго Украины Николай Колесник рассказал о планах Киева создать совместно с Польшей Восточно-Европейский газовый хаб. В проекте задействуют украинские ПХГ и польские терминалы по приему СПГ. Необходимая инфраструктура для прокачки газа из Польши на Украину уже готова.