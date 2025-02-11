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12:09, 11 февраля 2025Россия

Автомобиль Духовного управления мусульман оштрафовали за значительное превышение скорости

В Татарстане машина ДУМ превысила разрешенный лимит скорости на 100 км/ч
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Proshkin Aleksandr / Shutterstock / Fotodom

В Татарстане выявили автомобиль Духовного управления мусульман (ДУМ), который гонял по дорогам с нарушением скоростного режима. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Один из штрафов был выписан за превышение лимита более чем на 100 километров в час — машина ехала со скоростью 191 километров в час при разрешенных 90. Всего на автомобиле 14 штрафов, органы ФССП возбудили два исполнительных производства.

В ДУМ пояснили, что в момент нарушения скоростного режима пассажиров в машине не было. Там добавили, что водитель понес наказание.

Ранее служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей. За это время его засекли 33 камеры наблюдения. Тогда Mercedes Хабирова гнал по трассе УфаОренбург со скоростью более 140 километров в час.

ЖЗЛ
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