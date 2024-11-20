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10:50, 20 ноября 2024Россия

Служебный автомобиль главы Башкирии за день набрал штрафов на рекордные 14 тысяч рублей. Как он нарушал ПДД?

Служебный автомобиль Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14000 рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова с 10 октября по 19 ноября набрал штрафов на 32 тысячи рублей — за это время его поймали 33 камеры. При этом только за день — 29 октября — глава российского региона собрал штрафов на 14 тысяч.

Это произошло во время проведения в Уфе Кубка России по греко-римской борьбе. Тогда Mercedes Хабирова гнал по трассе Уфа — Оренбург со скоростью более 140 километров в час в сторону Центра Римы Баталовой.

Telegram-канал Mash Batash отмечает, что это не первое превышение скорости авто Хабирова — он, как утверждается, любит скорость.

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

До этого гонки перед носом у полицейских устроил пасынок главы Башкирии

В конце прошлого месяца 16-летний пасынок Хабирова хвастался в соцсетях, что катался на питбайке в центре Уфы под носом у полицейских. «Я четыре поста проехал, им ***** [все равно] было», — писал он. При этом, согласно законодательству, питбайкерам разрешено кататься только по лесным тропам и на специальных трассах, но не в центре города.

Мать молодого человека, супруга Радия Хабирова Каринэ отрицала ситуацию, заявляя, что ее ребенка нет в городе, однако у источника, сообщившего о противоправных действиях подростка, были другие данные. Mash Batash сообщал, что парень не покидал город.

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Ранее Хабиров отчитал своего чиновника за пьянство на безалкогольном Сабантуе

Летом Радий Хабиров отчитал главу Бакалинского района Олега Ефимова после того, как его застукали пьяным в юрте на безалкогольном Сабантуе. На празднике действовал сухой закон для всех, включая чиновников, но Ефимов решил пренебречь правилами.

Тогда глава региона заявил, что в другой раз «такие руководители будут искать работу вне пределов республики».

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Хабиров поддерживает участников СВО и решил посвятить им 2025 год

Следующий год в Башкирии решили объявить Годом участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Данную инициативу озвучил сам Хабиров, который отметил, что с соответствующим предложением к нему обратились члены Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова, часть которых являются участниками спецоперации.

Также известно, что ушедший на СВО депутат Курултая (Госсобрания) Башкирии Алексей Локотченко решил взять себе аналогичный с именем главы региона позывной — Радий. О нем известно, что он получил ранение на территории Донецкой народной республики, вылечился и перешел в штурмовой отряд, добровольно отправившись в Курскую область, где идут бои с украинской армией, вторгшейся туда 6 августа.

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