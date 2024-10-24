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17:48, 24 октября 2024Россия

Российский регион объявил 2025-й Годом участников СВО

В Башкирии объявили 2025-й Годом участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Башкирии объявили 2025-й Годом участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщил глава российского региона Радий Хабиров, пишет РБК.

«Когда мы начали прогнозировать, чему должен быть посвящен следующий год, приняли решение (...) И следующий год, в самое ближайшее время я указ подпишу со всеми планами и мероприятиями, мы объявим Годом участников СВО и членов их семей», — сказал глава республики.

Как уточнил Хабиров, с инициативой к нему обратились члены Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова, часть которых являются участниками СВО.

2024 год президент России Владимир Путин объявлял в стране Годом семьи. Такое решение он принял, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности.

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      Елена Торубарова
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