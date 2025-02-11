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13:13, 11 февраля 2025Силовые структуры

Двух российских подростков задержали за попытку поджога релейного шкафа

В Иркутской области задержали двух подростков за попытку поджога релейного шкафа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области задержали 17-летнего и 16-летнего подростов за попытку поджога релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяну Афанасьеву.

Сейчас решается вопрос об аресте несовершеннолетних. Отмечается, что ранее подростки и их семьи не попадали в поле зрения правоохранителей. Сейчас в СИЗО-1 Иркутска содержатся пятеро несовершеннолетних за схожие деяния, добавила омбудсмен.

Ранее стало известно, что юные белгородцы приобрели бензин и устроили поджог на железной дороге. Оперативное видео с признанием подростков предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

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